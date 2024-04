Le dos en verre teinté dans la masse va faire son retour avec les iPhone 16 selon une nouvelle fuite. Apple le propose déjà au niveau des iPhone 15 et 15 Plus.

Une rumeur au début du mois avait annoncé qu’Apple proposerait le dos en verre teinté dans la masse sur les iPhone 16 Pro et Pro Max. Aujourd’hui, un leaker chinois qui a pour nom « Fixed focus digital » assure que ce sera aussi le cas sur les iPhone 16 et 16 Plus.

Voici ce qu’indique Apple pour les iPhone 15 et 15 Plus :

Les deux modèles bénéficient d’un nouveau design sophistiqué conçu pour durer. Pour la première fois sur un smartphone, le dos en verre est teinté dans la masse, créant ainsi cinq magnifiques coloris. Le dos en verre est également renforcé à l’aide d’un procédé optimisé de double échange d’ions avant d’être poli avec des particules nanocristallines et gravé pour créer une luxueuse finition mate texturée. Le boîtier en aluminium de qualité aérospatiale présente de nouveaux bords profilés offrant une prise en main encore plus agréable, et une face avant Ceramic Shield toujours plus résistante que le verre de n’importe quel autre smartphone. Du fait de sa résistance à l’eau et à la poussière et de ses caractéristiques de durabilité de pointe, l’iPhone dure et conserve sa valeur plus longtemps qu’aucun autre smartphone. Par ailleurs, le design interne offre des performances élevées sur la durée, tout en améliorant la réparabilité des appareils et le coût des réparations.

Outre le dos en verre teinté dans la masse, les rumeurs ont déjà annoncé qu’Apple pourrait bien proposer sept coloris avec l’iPhone 16 Plus, contre cinq avec les iPhone 15. On retrouverait les modèles bleu, rose, jaune, vert, noir, blanc et violet.