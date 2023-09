Alors qu’Apple s’apprête à annoncer aujourd’hui les iPhone 15, des rumeurs voient le jour au sujet des iPhone 16 et 16 Plus prévus pour 2024. Il est question de processeur et de RAM.

L’analyste Jeff Pu affirme que les iPhone 16 et 16 Plus auront le droit à 8 Go de RAM, soit 2 Go supplémentaires par rapport à ce qui est proposé aujourd’hui chez Apple. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seraient les premiers à avoir 8 Go de RAM. Apple attendrait donc une année pour proposer la même quantité de mémoire vive sur les modèles non-Pro.

Les iPhone 16 et 16 Plus auraient également le droit à la puce A17, ce qui n’est en soi pas réellement une surprise. Mais Jeff Pu parle ici d’une puce A17 améliorée. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront les premiers avec la puce A17 qui s’appuiera sur le processus de gravure en 3 nm avec le procédé N3B de TSMC. Avec la puce A17 amélioré des iPhone 16 et 16 Plus, Apple se reposerait sur N3E de TSMC.

Le procédé N3E comporte moins de couches EUV (lithographie extrême ultraviolet) et une densité de transistors plus faible que le procédé N3B, ce qui se traduit par des compromis en matière d’efficacité. Mais le procédé peut offrir de meilleures performances. N3B est également prêt pour la production de masse depuis plus longtemps que le procédé N3E, mais son rendement est beaucoup plus faible.

Il y avait déjà eu une rumeur similaire en juin. Il s’était dit à cette période qu’il s’agirait d’une mesure de réduction des coûts qui pourrait se faire au détriment de l’efficacité.