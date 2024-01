Apple annoncera cette année les iPhone 16 et 16 Plus, et il y aura des améliorations au niveau de la quantité de RAM et du Wi-Fi, selon les informations de l’analyste Jeff Pu.

8 Go de RAM et Wi-Fi 6E pour les iPhone 16

Aussi bien l’iPhone 16 que l’iPhone 16 Plus auraient le droit à 8 Go de RAM. Ils seraient ainsi au même niveau que les iPhone 15 Pro et Pro Max. En comparaison, les iPhone 15 et 15 Plus embarquent 6 Go de RAM. L’augmentation de la mémoire vive peut, entre autres, contribuer à améliorer les performances du multitâche sur l’iPhone.

Pour leur part, les iPhone 16 Pro et Pro Max ne bougeraient pas et resteraient donc avec 8 Go de RAM.

Parmi les autres améliorations au programme, il faudrait s’attendra au support du Wi-Fi 6E avec les iPhone 16 et 16 Plus. Là encore, ce serait un moyen de se mettre au même niveau que les iPhone 15 Pro et Pro Max. Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

Du côté des iPhone 16 Pro et Pro Max, les rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple devrait proposer le support du Wi-Fi 7.