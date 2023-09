Apple propose une amélioration au niveau de la mémoire vive des iPhone 15 Pro et Pro Max avec 8 Go de RAM. Cela représente un gain de 2 Go par rapport aux iPhone 14.

Apple ne communique jamais publiquement la quantité de RAM pour ses iPhone. Il faut donc trouver une alternative pour découvrir l’information. L’une d’entre elles est de démonter le téléphone et regarder le module de mémoire vive choisi. L’autre consiste à fouiller dans Xcode, l’outil d’Apple qui permet aux développeurs de créer leurs applications. MacRumors a justement trouvé l’information via Xcode 15 et plus exactement la release candidate proposée hier aux développeurs.

L’année dernière, les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max avaient tous 6 Go de RAM. Cette année, les iPhone 15 et 15 Plus ont toujours 6 Go de RAM. Par contre, les iPhone 15 Pro et Pro Max passent à 8 Go de RAM. Cette information avait fuité peu de temps avant la keynote et elle était donc exacte.

Apple a annoncé hier les iPhone 15 lors de sa keynote. Il y a eu les iPhone 15 et 15 Plus en premier, puis les iPhone 15 Pro et Pro Max. Les quatre smartphones seront disponibles en précommande le 15 septembre. La commercialisation aura lieu le 22 septembre. Les prix sont en baisse par rapport aux années précédentes. Les tarifs s’échelonnent de 969 euros à 1 979 euros.