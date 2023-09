L‘iPhone 15 « de base » et l‘iPhone 15 Pro Max seraient-ils les grandes gagnants de cette période de lancement des nouveaux iPhone ? Oui si l’on en croit Counterpoint, qui montre via un tableau de son cru le quasi doublement du délai d’expédition de l’iPhone 15 aux Etats-Unis (10 jours au lieu de 6 jours). En revanche, le modèle Plus est nettement moins populaire (2,5 fois plus de délai pour l’iPhone 14 Plus), tandis que l’iPhone 15 Pro Max confirme là encore la forte demande en sa faveur, soir 48 jours d’attente (contre 39 jours pour l’iPhone 14 Pro Max). Le modèle d’iPhone le « moins » cher et le modèle le plus cher ont donc la cote, ce qui n’étonnera pas vraiment dans le contexte actuel d’inflation, et sachant que le 15 Pro Max a désormais des atouts dont ne dispose pas le 15 Pro (au delà de la taille de l’écran).

Apple's demand in China shows signs of resilience despite rumours of government bans.

Crowd lines snake outside Shanghai Apple Store amid gloomy weather on the launch day.

Online order delivery times stretch to 4-5weeks for the iPhone 15 Pro Max despite 11% starting price hike. pic.twitter.com/uP363340rZ — Canalys (@Canalys) September 25, 2023

Canalys fait le même constat, cette fois en Chine : la demande pour l’iPhone 15 Pro Max resterait particulièrement forte, alors même que les dernières mesures gouvernementales pouvaient laisser craindre un affaiblissement de la demande pour l’iPhone.