Il y a du changement concernant le prix de vente moyen des iPhone aux États-Unis, à tel point qu’il est en baisse depuis deux trimestres. Il arrive que la baisse se déroule le temps d’un trimestre, mais pas deux.

Un prix moyen en baisse pour l’iPhone

CIRP note qu’Apple ne partage plus le prix de vente moyen des iPhone, ce qui l’oblige à modifier la méthode. Le cabinet calcule alors le prix de vente moyen pondéré. Celui-ci n’inclut pas les éventuelles remises qu’Apple peut faire quand les commerçants et opérateurs lui commandent un certain volume d’iPhone.

Selon les données, le prix de vente moyen pondéré pour les iPhone aux États-Unis a été de 918 dollars lors du troisième trimestre de 2023 (juillet-septembre). En comparaison, il était de 948 dollars au deuxième trimestre (avril-juin) et de 988 dollars au premier trimestre (janvier-mars). Si l’on fait une comparaison à base comparable, c’est-à-dire par rapport au même trimestre il y a un an, le prix moyen était de 957 dollars.

Comment expliquer cette baisse ? Selon CIRP, les iPhone 15 se vendent bien, notamment les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui sont au même niveau que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max lors de leur lancement il y a un an. Cependant, les iPhone 14 Pro et Pro Max se vendent un peu moins bien aujourd’hui, en comparaison avec les iPhone 13 Pro et Pro Max l’an dernier. Les premiers ont représenté 23% des ventes au troisième trimestre, là où les seconds avaient représenté 37% des ventes il y a un an.