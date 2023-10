La situation s’améliore en ce qui concerne les délais de livraison pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, comme l’explique la banque J.P. Morgan qui fait une analyse depuis le départ.

En ce qui concerne les délais de livraison dans le monde, le délai moyen pour les iPhone 15 et 15 Plus a été de 17 jours en semaine 3, soit le même qu’en semaine 2. L’iPhone 15 Pro est passé de 36 à 29 jours, tandis que le Pro Max est passé de 54 à 46 jours.

Les délais sont plus longs par rapport aux iPhone 14 dans la troisième semaine. Les iPhone 14 et Plus étaient respectivement à 3 jours et 0 jour l’année dernière à ce stade, tandis que les Pro et Pro Max étaient à 31 et 39 jours.

Dans sa note, J.P. Morgan explique que le délai allongé pour les iPhone 15 non-Pro est « au moins partiellement attribuable à des problèmes d’approvisionnement qui ont été résolus depuis ». Les délais de livraison élevés pour les iPhone 15 Pro ont été « probablement influencés par la confluence d’une dynamique de commandes précoces et d’un ralentissement de la montée en puissance de l’approvisionnement », selon la banque.

En France, un iPhone 15 commandé aujourd’hui chez Apple sera livré le 12 octobre. C’est la même date pour un iPhone 15 Plus. Pour l’iPhone 15 Pro, il faut attendre le 31 octobre. Il en va de même pour l’iPhone 15 Pro Max.