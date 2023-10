Les semaines passent et le stock pour les iPhone 15 s’améliore un peu partout dans le monde. Comme le constatent les analystes de la banque américaine Bank of America, il reste quelques délais en Europe.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une amélioration de la disponibilité des iPhone 15 Pro et Pro Max dans toutes les zones géographiques, l’Europe étant la plus faible (7 % de disponibilité) », ont écrit les analystes dans une note. « Les quatre autres zones géographiques que nous suivons (États-Unis, Canada, Chine et Asie hors Chine) ont toutes connu des améliorations dans la fourchette de 20 à 30% de disponibilité ».

Les données indiquent une amélioration de l’environnement dans lequel l’offre rattrape la demande, « les aspects positifs du lancement de nouveaux produits étant compensés par des tendances plus faibles de la demande des consommateurs » selon les analystes.

La disponibilité des iPhone 15 et 15 Plus est maintenant la plus élevée (dans les zones géographiques suivies par Bank of America) en Chine à 97%. Pas plus tard que le 7 octobre, le taux sur la disponibilité des deux modèles en Chine était de 51%.

Aux États-Unis et au Canada, le taux de disponibilité des iPhone 15 et 15 Plus se situait entre 60% et 70%, tandis que l’Europe était la seule zone géographique où la disponibilité était inférieure à 50%.