Les rumeurs étaient donc les bonnes : les iPhone 14 et 14 Pro disposent bel et bien de 6 Go de RAM. Apple ne l’annonce pas publiquement, mais l’information se cache dans Xcode 14, la nouvelle version du logiciel d’Apple qui permet aux développeurs de créer des applications, comme l’a remarqué MacRumors.

Voici ce qu’Apple proposait avec les différents iPhone 13 :

iPhone 13 mini : 4 Go de RAM

iPhone 13 : 4 Go de RAM

iPhone 13 Pro : 6 Go de RAM

iPhone 13 Pro Max : 6 Go de RAM

Et voici donc les iPhone 14 :

iPhone 14 : 6 Go de RAM

iPhone 14 Plus : 6 Go de RAM

iPhone 14 Pro : 6 Go de RAM

iPhone 14 Pro Max : 6 Go de RAM

Le gain est donc surtout intéressant pour les modèles non-Pro, avec 2 Go supplémentaires. Mais les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient aussi connaître un gain. En effet, Ming-Chi Kuo avait dévoilé en mars qu’Apple proposerait de la RAM LPDDR5, là où les iPhone 13 Pro et Pro Max ont de la RAM LPDDR4X. La version LPDDR5 se veut plus rapide. Il faudra attendre les démontages pour vérifier si la RAM LPDDR5 est bien présente cette fois-ci.

Les précommandes pour les iPhone 14 seront lancées demain. La commercialisation aura lieu le 16 septembre.