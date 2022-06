Tous les iPhone 14 sont attendus au tournant pour embarquer 6 Go de RAM. Le cabinet TrendForce évoque aujourd’hui ce point et fait aussi allusion au stockage par défaut.

6 Go de RAM pour tous les iPhone 14

Actuellement, les iPhone 13 et 13 mini ont le droit à 4 Go de RAM. Les iPhone 13 Pro et Pro Max ont déjà 6 Go de RAM, mais il s’agit de la LPDDR4X. Il passerait au LPDDR5, qui se veut plus rapide et plus efficace. Voici à quoi devrait ressembler la gamme :

iPhone 13 mini : 4 Go (LPDDR4X)

iPhone 13 : 4 Go (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro Max : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 Max : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro : 6 Go (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max : 6 Go (LPDDR5)

TrendForce confirme ainsi une information déjà rapportée par l’analyste Ming-Chi Kuo en mars dernier. Le cabinet suggère aussi que les iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait débuter avec 256 Go de stockage, au lieu de 128 Go avec la génération actuelle. Mais le cabinet fait comprendre que cela reste à déterminer. Il est possible qu’Apple soit encore en réflexion sur ce point.