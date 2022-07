DigiTimes au rapport. Le site d’info taiwanais (qui tombe à côté une fois sur deux) nous apprend que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max disposeront chacun de 6 Go de RAM LPDDR5, soit une mémoire vive beaucoup plus « rapide » que la RAM LPDDR4X de l’iPhone 13 Pro. En revanche, les iPhone 14 (pas « Pro » donc) en resteraient à la RAM LPDDR4X. On aurait in fine les configurations suivantes :

iPhone 14: 6Go RAM (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6Go de RAM (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6Go de RAM (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6Go de RAM (LPDDR5)

A ce rythme de segmentation de ses gammes d’iPhone, l’iPhone 14 « de base » n’aura de 14 que le chiffre. L’iPhone 14 Pro devrait en effet disposer d’un meilleur processeur (A16), d’une RAM plus rapide, d’un poinçon en « i » en façade en lieu et place de l’encoche, de capacités de stockage supérieures, d’un design plus « stylé » et d’un bien meilleur bloc photo. Voilà qui commence à faire beaucoup.