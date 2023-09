Quelques détails sur les iPhone 15 Pro se précisent moins de 24 heures avant la présentation par Apple lors de sa keynote. Il est question de stockage avec 1 To au maximum et jusqu’à 8 Go de RAM.

Selon MacRumors, Apple a testé les iPhone 15 Pro et Pro Max avec 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Le stockage (NAND) vient des fournisseurs SK Hynix, Western Digital, Kioxia et Samsung.

Il y a deux mauvaises nouvelles ici. De précédentes rumeurs avaient indiqué qu’Apple proposerait 256 Go pour le modèle de base et jusqu’à 2 To pour ceux qui ont besoin de beaucoup de stockage pour les photos, les vidéos et les applications. Mais ce ne serait finalement pas le cas, on resterait sur les mêmes capacités que pour les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Pour la mémoire vive, Apple a testé 6 et 8 Go de RAM avec Samsung, Micron et SK Hynix en fournisseurs. La quantité précise de RAM est pour le moment incertaine. Il se pourrait qu’elle change selon la capacité de stockage choisi par l’utilisateur.

La keynote d’Apple pour les iPhone 15 se tiendra demain à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou sur notre application iAddict (Lien App Store) sur iPhone et iPad depuis la rubrique Keynote.