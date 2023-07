2023 va-t-elle marquer la fin pour les 128 Go de stockage sur le modèle de base de l’iPhone 15 Pro ? C’est ce qui se murmure du côté de la Chine, avec une rumeur publiée sur Weibo.

Apple déciderait de proposer l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max avec 256 Go d’espace de stockage sur le modèle de base, soit le double d’aujourd’hui. En revanche, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus resteraient avec 128 Go sur le modèle de base.

Il est certain que le double de stockage sur les deux iPhone 15 Pro serait une bonne nouvelle pour avoir toujours plus de photos, vidéos, musiques, applications et d’autres données. Cela serait aussi un moyen de mieux concurrencer les autres constructeurs. Chez Samsung par exemple, le Galaxy S23 commence avec 128 Go de stockage. Par contre, les Galaxy S23+ et S23 Ultra débutent avec 256 Go.

Une question se pose toutefois : quel sera le prix ? Actuellement, Apple vend l’iPhone 14 Pro 128 Go à 1 329€ et le modèle 256 Go à 1 459€. Aura-t-on le droit à l’iPhone 15 Pro 256 Go au prix de l’iPhone 14 Pro 128 Go actuellement ? Ou le prix de départ va-t-il être 1 459€ ?

Malheureusement pour les consommateurs, la seconde option n’est pas impossible. Il y a déjà eu des rumeurs concernant une hausse de prix pour les iPhone 15 Pro.