Si l’on en croit un certain « yeux1122 » sur le blog Korean Naver, une source proche de la supply chain d’Apple aurait confirmé que l’iPhone 15 Pro et l‘iPhone 15 Pro Max disposeront de 2 To de capacités de stockage maximale, contre 1 To actuellement. Une autre fuite relayée sur le site de microblogging Weibo affirme en outre que le modèle « de base » de l’iPhone 15 Pro disposera de 256 Go de stockage, soit deux fois plus là encore que l’iPhone 14 Pro.

Dans cette configuration, l’iPhone 15 Pro/Pro Max se déclinerait donc en 4 modèles pour autant de capacités de stockage, soit 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Cette amélioration cadrerait en outre assez bien avec les rumeurs annonçant une augmentation « mesurée » du prix des iPhone 15 Pro/Pro Max, notamment aux Etats-Unis où le prix de l’iPhone 15 Pro démarrerait à 1099 dollars (contre 999 dollars pour l’iPhone 14 Pro). Pour rappel, les iPhone 13 Pro/Pro Max étaient les premiers iPhone à proposer une option de stockage de 1 To.

Selon les dernières rumeurs, les prochaines gammes d’iPhone 15 seront présentées les 12 ou 13 septembre prochains.