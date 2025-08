Apple a atteint un nouveau cap, en ayant vendu 3 milliards d’iPhone depuis 2007, année où fut lancé le premier smartphone du constructeur.

L’annonce des 3 milliards d’iPhone vendus depuis 2007 a eu lieu lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du troisième trimestre de l’année fiscale 2025 d’Apple. C’est Tim Cook, le patron d’Apple, qui l’a annoncé.

« Nous avons également récemment franchi une étape importante. Nous avons expédié le 3 milliardième iPhone depuis son lancement en 2007 », a déclaré le dirigeant, sans en dire plus.

Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial chez Apple, a également partagé l’information dans un message sur X (ex-Twitter). « 3 milliards d’iPhone vendus ! Merci à tous ceux qui ont fait de l’iPhone une partie si importante de leur vie. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend ! », a-t-il écrit.

3 billion iPhones sold!

Thank you to everyone who’s made iPhone such an important part of their lives. I’m incredibly excited for what’s ahead!

— Greg Joswiak (@gregjoz) July 31, 2025