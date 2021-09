Le chiffre a de quoi donner le tournis. Si l’on en croit un rapport d’Horace Dediu du site Asymco, Apple aurait écoulé près de 2 milliards d’iPhone depuis 2007 et compterait plus d’un milliard d’iPhone « actifs ». L’analyste estime aussi que l’an dernier, 14% des utilisateurs américains de smartphones ont « switché » vers l’iPhone. Le milliard d’appareils aujourd’hui inactifs concerne sans doute des iPhone commercialisés entre 2007 et 2017 (au delà de 5 ans la prise en charge n’est plus assurée). Depuis 2017, Apple écoulé environ 200 millions d’iPhone par an en moyenne.

Le succès de l’iPhone ne se dément pas. Les précommandes de l’iPhone 13 dépasseraient celles de l’iPhone 12 aux US tandis qu’en Chine, plus de 5 millions de personnes auraient déjà réservé le nouvel iPhone. Horace Deidu estime qu’Apple parvient – pour l’instant – à toujours trouver de nouveaux arguments pour inciter à l’achat (comme la meilleure autonomie et le mode Macro sur lles iPhone 13 Pro par exemple).