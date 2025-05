Le premier trimestre de 2025 a été positif pour Apple, avec l’iPhone 16 qui a été le smartphone le plus vendu dans le monde selon les données du cabinet Counterpoint Research. Ses grands frères, les iPhone 16 Pro Max et 16 Pro, sont respectivement à la 2e et à la 3e places.

Succès pour l’iPhone 16 et les autres modèles

Au cours des deux dernières années, ce sont les modèles Pro qui étaient à la première place. En 2025, c’est l’iPhone 16. Cela marque ainsi le retour du modèle standard en tête du classement.

L’iPhone 16 s’est bien vendu au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), le Japon enregistrant la plus forte croissance des ventes du modèle de base. L’amélioration des conditions économiques et la révision de la réglementation sur les subventions ont favorisé la stratégie de prix et l’écosystème d’Apple, renforçant ainsi son attrait sur le marché japonais.

Pour leur part, les deux iPhone 16 Pro restent confrontés à des vents contraires en Chine, où les nouvelles incitations gouvernementales pour les appareils dont le prix est inférieur à 6 000 yuans (738 euros) ont aidé les constructeurs locaux comme Huawei à gagner du terrain.

L’iPhone 16e fait mieux que l’iPhone SE

Le classement des ventes pour le premier trimestre montre qu’Apple occupe cinq places au total. Il y a l’iPhone 16 en 1er, l’iPhone 16 Pro Max en 2e, l’iPhone 16 Pro en 3e, l’iPhone 15 en 4e et l’iPhone 16 Plus à la 10e place.

Mais où se trouve l’iPhone 16e ? Il a été mis en vente à la fin février, il est donc difficile pour lui d’être plus fort que les autres modèles qui ont été disponibles pendant trois mois complets. Malgré tout, l’iPhone 16e a été le 6e smartphone le plus vendu sur le mois de mars seul. Les premiers signes montrent qu’il s’en sort mieux que l’iPhone SE.

Au-delà d’Apple, Samsung occupe les 5e, 6e, 7e et 9e places avec respectivement les Galaxy A16 5G, Galaxy A06, Galaxy S25 Ultra et Galaxy A55 5G. On notera que le Galaxy S25 Ultra a perdu deux places par rapport au Galaxy S24 Ultra il y a un an. Cela pourrait s’expliquer par un calendrier de sortie un peu différent. Enfin, Xiaomi occupe la 8e place avec son Redmi 14C 4G.