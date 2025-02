Ce 28 février 2025 marque la disponibilité de l’iPhone 16e. Cela fait suite à l’ouverture des précommandes il y a une semaine. Voilà maintenant que les premières livraisons ont lieu et qu’il est possible de l’acheter chez plusieurs commerçants, dont Apple.

Apple a annoncé l’iPhone 16e le 19 février. Ce smartphone succède à l’iPhone SE 3 en changeant de design. On se rapproche des autres modèles avec un écran OLED de 6,1 pouces, l’encoche (et non la Dynamic Island) et le support de Face ID. C’est ainsi l’occasion de dire au revoir à l’écran LCD, au bouton Home, à Touch ID ou encore aux grosses bordures noires en haut et en bas.

Le téléphone dispose par ailleurs de la puce A18, de 8 Go de RAM, du support d’Apple Intelligence (nécessite iOS 18.4 pour le support en Europe) et d’un port USB-C. Il y a également un capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels qui se veut aussi un téléobjectif 2x. Les tests du smartphone sont à retrouver sur cet article dédié.

Achat pour l’iPhone 16e

L’achat de l’iPhone 16e est possible sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez les revendeurs. Voici les liens :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :