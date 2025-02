Apple vient de lancer les précommandes pour son iPhone 16e. Ce nouveau smartphone a été annoncé il y a quelques jours et succède à l’iPhone SE 3. Il comprend plusieurs changements.

L’iPhone 16e adopte un tout nouveau design par rapport à son prédécesseur. On retrouve le design des téléphones récents d’Apple, c’est-à-dire un écran OLED de 6,1 pouces qui occupe presque toute la surface, la reconnaissance faciale Face ID, le retrait du bouton Home et un port USB-C.

C’est aussi l’occasion d’accueillir C1 qui n’est autre que le tout premier modem 5G d’Apple. Le fabricant a fait des optimisations, ce qui permet d’améliorer l’autonomie par rapport à l’iPhone 16.

D’autre part, le smartphone dispose d’un capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels qui se veut aussi un téléobjectif 2x. On retrouve également la puce A18, 8 Go de RAM et le support d’Apple Intelligence.

L’iPhone 16e est disponible en noir ou en blanc. Les capacités de stockage sont 128, 256 et 512 Go avec respectivement les prix de 719, 849 et 1 099 euros. Les premières livraisons auront lieu le 28 février.

Précommande pour l’iPhone 16e

Les précommandes de l’iPhone 16e sont disponibles sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez les revendeurs. Voici les liens :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :