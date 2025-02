Tim Cook, le patron d’Apple, tease l’arrivée d’un nouveau produit et annonce que « le nouveau membre de la famille » arrivera le 19 février. Il a publié son message sur X (ex-Twitter).

L’iPhone SE 4 pour le 19 février ?

« Préparez-vous à rencontrer le nouveau membre de la famille. Mercredi 19 février », peut-on lire dans un message. Il s’accompagne d’une courte vidéo avec le logo d’Apple qui est gris.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Tout porte à croire qu’il s’agira de l’iPhone SE 4. En effet, les récentes rumeurs ont justement annoncé que le nouveau smartphone arrivera d’ici la semaine prochaine. À cela s’ajoute le fait que Boulanger a récemment mis en ligne (puis supprimé) une fiche sur son site pour le smartphone.

Le choix du teasing par Tim Cook est en tout cas intéressant. On pourrait comprendre un message pour une keynote à venir. Mais il n’y a pas de keynote ici, le patron d’Apple parle seulement d’un nouveau produit. On sent une nouvelle stratégie de marketing chez Apple pour miser un peu plus sur les réseaux sociaux et notamment sur X afin d’attirer du monde.

Toutes les rumeurs s’accordent à dire que l’iPhone SE 4 reprendra essentiellement le design de l’iPhone 14. Cela implique un écran OLED de 6,1 pouces qui occupe presque toute la surface avant, une encoche et Face ID. Il y aura également la puce A18, la même que l’on retrouve dans les iPhone 16, tout comme 8 Go de RAM, le support pour Apple Intelligence et un seul capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière. Enfin, le smartphone inclura le tout premier modem 5G d’Apple. Les autres iPhone ont un modem 5G venant de Qualcomm.