Apple n’a pas encore officialisé l’iPhone SE 4, mais Boulanger liste déjà le nouveau smartphone sur son site. Cela renforce l’idée que la présentation est imminente. Les dernières rumeurs parlent d’une annonce d’ici la semaine prochaine.

Comme l’a noté Numerama, Boulanger propose la fiche d’un produit qui a pour nom « Smartphone Apple nouveau smartphone à venir iPhone ». La référence est 1215259. Il n’y a pas de photos ni de caractéristiques techniques, mais il y a un prix : 9999,05 euros. Bien sûr, il s’agit d’un faux prix ici, le temps que le vrai soit révélé par Apple. D’autre part, on peut lire « Modèle : iPhone SE », sans plus de détails. Il y a également une mention à AppleCare, l’assurance d’Apple, tout comme la possibilité d’avoir une protection d’écran et de revendre son ancien appareil.

En partant du principe que l’enseigne est dans la confidence et ne se base pas uniquement sur les rumeurs, c’est l’occasion de confirmer le nom. En effet, le nom iPhone SE 4 semble assez logique. Et pourtant, des rumeurs ont suggéré qu’Apple pourrait choisir le nom iPhone 16e. Mais ce ne sera visiblement pas le cas à l’arrivée.

L’annonce du nouveau téléphone n’est plus qu’une question de jours. Le smartphone reprendra le design de l’iPhone 14 dans les grandes lignes, aura un seul capteur photo à l’arrière, la puce A18 (la même qu’on retrouve dans les iPhone 16), 8 Go de RAM, le support d’Apple Intelligence et le tout premier modem 5G d’Apple.