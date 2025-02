Apple vient d’annoncer l’iPhone 16e après plusieurs semaines de rumeurs. Il s’agit donc du fameux iPhone SE 4 qui a tant fait parler de lui. Le fabricant a décidé de lui donner un nouveau nom. « Un nouveau membre performant de la famille iPhone 16 », fait savoir la société.

Présentation de l’iPhone 16e

Le premier élément qui saute aux yeux est le nouveau design par rapport à l’iPhone SE 3 sorti en 2022. On retrouve ainsi le design des récents téléphones d’Apple, à savoir l’écran OLED de 6,1 pouces qui occupe une bonne partie de la surface et Face ID. En revanche, il y a toujours l’encoche des « anciens » iPhone, là où les iPhone 16 ont la Dynamic Island sur tous les modèles.

Sous le capot, l’iPhone 16e embarque la puce A18. C’est la même que l’on retrouve dans les iPhone 16, assurant ainsi beaucoup de puissance. Il y a également le support d’Apple Intelligence. L’IA n’est pas encore disponible en Europe, mais elle le sera au mois d’avril avec une mise à jour d’iOS (iOS 18.4 en l’occurrence). Et bien qu’Apple ne le dise pas publiquement, le smartphone embarque 8 Go de RAM. Nous le savons déjà parce qu’Apple Intelligence nécessite 8 Go de mémoire vive au minimum.

Une autre nouveauté est la puce C1 qui se veut le premier modem 5G d’Apple. Jusqu’à présent, les iPhone embarquaient des modems 5G venant de Qualcomm. Mais Apple décide cette fois de lancer sa propre puce. Il faudra voir les tests pour voir ce qu’il en est au niveau des débits.

D’autre part, il y a un seul capteur photo à l’arrière de 48 mégapixels. Il embarque un téléobjectif 2x, Apple parlant d’ailleurs d’un système 2-en-1. Le téléphone est également capable de filmer en 4K à 60 images par secondes, avec le support du Dolby Vision. L’enregistrement avec l’audio spatial est également au rendez-vous. À l’avant, il y a une caméra TrueDepth avec mise au point automatique.

Du côté de l’autonomie, Apple annonce que l’iPhone 16e peut tenir 26 heures en lecture vidéo, 21 heures en streaming vidéo et 90 heures en lecture audio. Le smartphone est compatible avec la charge sans fil.

Parmi les autres éléments pouvant être cités, il y a :

Présence du port USB-C

Support du HDR pour l’écran

Le bouton Action est présent

Pas de bouton du contrôle de caméra contrairement aux iPhone 16

Support des fonctions pour les communications via satellite

Pas de support pour MagSafe

Prix et date de sortie

L’iPhone 16e sera disponible en noir et blanc, avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go avec pour prix respectifs 719€, 849€ et 1 099€. Les précommandes débuteront le vendredi 21 février dès 14 heures pour une disponibilité dès le vendredi 28 février.

Les premiers pays à avoir le nouveau téléphone sont : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Inde, Japon, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni et Turquie.