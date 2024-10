Apple annonce finalement que les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront disponibles en France et dans le reste de l’Union européenne en avril 2025. Cela coïncidera avec le support du français.

Dans son communiqué de presse américain, Apple parle d’une disponibilité de l’IA aujourd’hui avec iOS 18.1 et macOS 15.1. Dans ses communiqués européens, dont celui pour la France, on peut lire :

Les utilisateurs de Mac dans l’UE peuvent accéder à Apple Intelligence en anglais (États‑Unis) avec macOS Sequoia 15.1. En avril, les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE. Cela inclura de nombreuses fonctionnalités clés d’Apple Intelligence, notamment les Outils d’écriture, Genmoji, un Siri repensé avec une compréhension linguistique plus riche, l’intégration de ChatGPT, et bien plus encore.

Un élément intéressant que certains communiqués européens, dont celui pour la France, parlent d’une disponibilité pour avril 2025. Mais d’autres, comme le communiqué pour l’Irlande, évoque une sortie au printemps, sans plus de précision.

Pour rappel, Apple a annoncé que son IA n’était pas disponible dans les pays de l’Union européenne au lancement à cause du DMA.

Une disponibilité d’Apple Intelligence en avril 2025 suggère que cela arrivera avec iOS 18.4. Le point « positif » de l’histoire est que nous aurons toutes les fonctionnalités de l’IA disponibles d’un coup. En comparaison, les Américains en ont seulement quelques-unes aujourd’hui. Ils en auront d’autres avec iOS 18.2, dont l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images et plus encore. Il y aura ensuite iOS 18.3 avec d’autres fonctions et puis iOS 18.4 qui sera l’occasion d’avoir le « vrai » nouveau Siri.