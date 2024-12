Apple prépare son propre modem 5G (qui a pour nom de code Sinope) afin de l’utiliser dans les futurs iPhone et iPad, et ainsi ne plus se reposer sur ceux de Qualcomm. Mais il ne faut pas s’attendre à une qualité équivalente, du moins pas en 2025.

Pas au niveau de Qualcomm en 2025

Bloomberg détaille le programme et dit que le premier modem 5G d’Apple fera ses débuts dans l’iPhone SE 4, attendu au début de 2025. On le retrouvera ensuite dans l’iPhone 17 Air qui sortira à l’automne 2025, ainsi que dans des iPad d’entrée de gamme. En revanche, les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max auront un modem 5G de Qualcomm.

Apple veut proposer sa propre puce pour avoir davantage de contrôle et limiter les coûts, puisque l’usage d’un modem de Qualcomm implique de payer à chaque fois une licence. Le fabricant a également quelques atouts, dont une consommation d’énergie réduite et un meilleur balayage des réseaux cellulaire. Le problème pour les utilisateurs est que l’expérience ne sera pas aussi bonne que celle disponible avec les iPhone 16 Pro.

En effet, le modem Sinope d’Apple ne supportera pas les ondes millimétriques (mmWave) pour la 5G et se contentera de la 5G sous les 6 GHz. Plusieurs opérateurs dans le monde supportent la 5G millimétrique qui offre de biens meilleurs débits. Dans le cas des iPhone 16 Pro et du modem de Qualcomm, il y a le support pour la 5G millimétrique et la 5G sous les 6 GHz.

Le premier modem d’Apple ne prendra également en charge que l’agrégation de quatre porteuses, une technologie qui combine plusieurs bandes de fréquence afin d’augmenter la capacité et la vitesse du réseau. En comparaison, les modems de Qualcomm peuvent prendre en charge six porteuses ou plus en même temps.

En théorie, le modèle de Qualcomm peut atteindre 10 Gb/s. Dans le cas d’Apple, les tests en laboratoire permettent d’atteindre au mieux 4 Gb/s.

Des améliorations pour 2026 et 2027

Il va falloir attendre 2026 pour avoir un modem 5G d’Apple plus intéressant. Il y aura le support pour la 5G millimétrique, un débit jusqu’à 6 Gb/s, l’agrégation de six porteuses avec la 5G sous les 6 GHz et huit porteuses avec la 5G millimétrique. Ce modem serait dans tous les iPhone 18 et les iPad haut de gamme.

Vient enfin 2027 où Apple proposerait une troisième version de son modem 5G avec la prise en charge des satellites. Apple espère aussi que cette version rivalisera réellement avec Qualcomm au niveau des performances.