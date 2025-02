Apple a annoncé aujourd’hui C1, qui n’est autre que son tout premier modem 5G. Il fait ses débuts dans l’iPhone 16e, qui est également annoncé aujourd’hui et qui succède à l’iPhone SE 3.

Voici comment Apple présente son modem C1 :

Prolongeant les avantages des puces Apple, le C1 est le premier modem conçu par Apple et le plus efficace en énergie des modems d’iPhone, offrant une connectivité cellulaire 5G rapide et fiable. La puce Apple – équipée du C1 –, le tout nouveau design interne ainsi que la gestion avancée de l’énergie d’iOS 18 sont autant d’éléments qui contribuent à une autonomie hors pair.