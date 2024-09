Apple compte proposer son premier modem 5G maison avec certains iPhone en 2025, mais il ne supporterait pas les ondes millimétriques (mmWave) selon Digitimes. Ce serait ainsi en retrait par rapport aux iPhone existants.

Depuis des années, Apple utilise les modems 5G de Qualcomm dans ses iPhone. L’une des fonctionnalités est le support des ondes millimétriques. Le support a eu lieu avec les iPhone 12 aux États-Unis. Malheureusement, ça continue d’être réservé aux États-Unis avec les iPhone 16.

La 5G millimétrique (mmWave) utilise des fréquences élevées, au-delà de 24 GHz, permettant des vitesses très rapides et une capacité de réseau améliorée. Cependant, sa portée est limitée et elle est sensible aux obstacles, ce qui la rend plus adaptée à des environnements urbains denses ou des lieux spécifiques (comme les stades). En revanche, la 5G sous les 6 GHz, qui est disponible sur les iPhone du monde entier, utilise des fréquences plus basses. Cette bande offre une couverture plus large et une meilleure pénétration à travers les obstacles, bien que les vitesses soient moins rapides que celles avec les ondes millimétriques. Les deux technologies sont complémentaires, combinant vitesse et couverture pour offrir une expérience 5G optimale.

L’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Air/Slim devraient être les deux premiers smartphones avec la puce 5G maison d’Apple. Mais ils auront visiblement un modem inférieur à celui que propose Qualcomm avec les récents iPhone. Cela pourrait être un compromis d’Apple pour baisser le prix. Il est également possible qu’Apple n’arrive pas à bien implanter la technologie, d’où le fait que le premier modem ne supporte pas la 5G millimétrique.