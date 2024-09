La 5G avec les ondes millimétriques (mmWave) est disponible sur l’ensemble des iPhone 16, mais uniquement pour les modèles vendus aux États-Unis. Apple ne ressent toujours pas le besoin de proposer ce système à l’international.

Pas de 5G millimétrique sur les iPhone 16 en dehors des États-Unis

Les iPhone 12 ont été les premiers smartphones d’Apple à adopter la 5G avec les ondes millimétriques. Ce fut réservé aux États-Unis. Puis il y a eu les iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 et maintenant les iPhone 16. Et à chaque fois, c’est réservé aux Américains.

La 5G millimétrique (mmWave) utilise des fréquences élevées, au-delà de 24 GHz, permettant des vitesses très rapides et une capacité de réseau améliorée. Cependant, sa portée est limitée et elle est sensible aux obstacles, ce qui la rend plus adaptée à des environnements urbains denses ou des lieux spécifiques (comme les stades). En revanche, la 5G sous les 6 GHz, qui est disponible sur les iPhone du monde entier, utilise des fréquences plus basses. Cette bande offre une couverture plus large et une meilleure pénétration à travers les obstacles, bien que les vitesses soient moins rapides que celles avec les ondes millimétriques. Les deux technologies sont complémentaires, combinant vitesse et couverture pour offrir une expérience 5G optimale.

À date, la 5G avec les ondes millimétriques n’est pas disponible en France. Les opérateurs de l’Hexagone sont en retard par rapport à ceux d’autres pays, bien qu’il y a des expérimentations en cours. Donc l’absence du support sur les iPhone 16 n’est pas vraiment un problème pour nous. Par contre, il peut l’être pour ceux qui veulent garder leur téléphone pendant quelques années. Dans ce cas, ils n’auront pas accès au nouveau réseau quand celui-ci sera activé et devront se contenter de la 5G standard, à savoir celle qui nous utilisons actuellement et qui est sous les 6 GHz.