On passe maintenant au plat de résistance de la Keynote : l’iPhone 16. On en attendait beaucoup, notamment côté IA et processeur. Voyons donc ce qu’on nous promet pour cette nouvelle mouture.

Le show commence par la présentation de couleurs plus vives que les précédents modèles, avec un système à deux appareils photos placés à la verticale sur l’arrière du smartphone, à l’instar de l’iPhone 12 de 2020. Côté hardware, on nous annonce les améliorations traditionnelles. Nouvelle puce A18, 30% plus rapidement que la précédente. On note également le retour du bouton d’action, apparu l’année dernière sur les modèles Pro, ainsi que l’arrivée d’un bouton spécial caméra, juste sous le bouton allumer/éteindre. Il permet de

On suit globalement le même design que pour l’iPhone 15, avec un écran en 6.1« , ou 6.7 » pour la version Plus. La dalle est cependant plus lumineuse, allant jusqu’à 2000 nits. On retrouve également le Dynamic Island pour les capteurs Face ID et l’appareil photo frontal, et un port USB-C pour la charge et les données à la base du smartphone.

Le système à deux appareils photos principal à 48MP propose « l’équivalent » de quatre lentilles avec un mode macro comme dans les modèles Pro déjà sortis, ainsi qu’un mode ultra-wide en autofocus. Ce ruissellement de fonctionnalités apporte dans la gamme principale des features testées et approuvées par les Pro précédents. On peut par exemple désormais filmer en 4K en 60ips Dolby Vision, ou encore retoucher et supprimer des éléments sur les photos grâce à l’IA.

Enfin, alors qu’on attend encore au tournant Apple Intelligence, il s’agit du premier téléphone « mainstream » de la firme compatible avec ce système boosté à l’IA. Apple en a profité pour présenter à nouveau certaines de ces fonctionnalités, comme le résumé automatique d’emails ou les emojis personnalisés, mais c’est surtout la Visual Intelligence qui a attiré l’oeil. Et pour cause, elle permet de rechercher des informations sur ce que la caméra « voit » en temps réel. Apple Intelligence arrive en beta dès le mois prochain en anglais américain, avec d’autres langues prévues d’ici 2025.

On peut se procurer l’iPhone 16 à partir de 799$ pour 128GB, contre 899$ pour le même stockage sur la version Plus. Les précommandes sont ouvertes, et l’iPhone 16 arrive le 20 septembre.