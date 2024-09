Quelques jours avant la keynote (qui aura lieu le 9 septembre), Bloomberg dévoile les coloris qu’Apple proposera avec les iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Quelques rumeurs ont déjà évoqué les coloris des iPhone 16, mais certaines n’étaient pas tout à fait correctes sur les noms. C’est donc un moyen aujourd’hui d’avoir les détails précis.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max seront disponibles en titane or (qui remplacera le titane bleu des iPhone 15 Pro), titane naturel, titane blanc et titane noir. Le seul changement cette année sera donc la présence d’un modèle or, que les rumeurs avaient au départ présenté comme étant bronze/rose. Ceux qui espéraient un peu plus de couleurs cette année vont donc être déçus.

Pour les iPhone 16 et 16 Plus, on retrouvera un modèle blanc (qui remplacera le coloris jaune), vert, rose, bleu et noir. Les coloris vert, rose et bleu sont annoncés pour avoir une teinte différente de celle des iPhone 15. Mais il n’y a pas plus d’information à ce sujet pour le moment.

Rendez-vous le 9 septembre à partir de 19 heures (heure française) pour découvrir la keynote d’Apple. Ce rendez-vous sera notamment l’occasion d’avoir l’annonce des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et Pro Max, ainsi que des AirPods 4 et des nouvelles Apple Watch.