Des changements sont à prévoir avec les coloris des iPhone 16 Pro et notamment la présence d’un modèle bronze. Il viendrait remplacer le modèle bleu que l’on retrouve sur l’iPhone 15 Pro.

La fuite du jour vient du leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo qui parle d’une teinte bronze. Ce coloris peut un peu surprendre quand on sait que les précédentes rumeurs ont parlé d’un modèle rose. Ça a été évoqué en mars, ainsi qu’en mai par l’analyste Ming-Chi Kuo et au début de juillet. Mais ces informations et celle du jour pourraient ne pas être en contradiction.

En effet, il est possible que l’iPhone 16 Pro soit disponible en rose, mais se rapproche d’une teinte bronze selon les conditions d’éclairage. De plus, le leaker évoque uniquement le cas de l’iPhone 16 Pro Max, mais il y a fort à parier que l’iPhone 16 Pro aura également le droit au nouveau coloris.

Les autres coloris qu’Apple devrait proposer avec les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seraient le noir, le blanc ou l’argent, ainsi que le gris ou le titane naturel.

Une précédente rumeur a suggéré qu’Apple prévoyait d’utiliser un processus amélioré pour la finition et la coloration du titane, ce qui donnera un aspect plus brillant que la finition en aluminium brossé des iPhone 15 Pro. La finition brillante pourrait ressembler davantage à l’acier inoxydable utilisé par Apple les années précédentes, mais elle sera plus résistante aux rayures.