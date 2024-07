Les rumeurs se multiplient et ne se recoupent pas tout à fait concernant les coloris des prochains iPhone 16. Le leaker chinois OvO Baby Sauce a affirmé il y a quelques heures sur Weibo que la gamme iPhone 16 Pro devrait bénéficier d’un nouveau coloris Rose et non Rose Gold comme précédemment indiqué par plusieurs fuites. Cela ne change pas fondamentalement la donne. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo déclarait déjà il y a peu que les iPhone 16 Pro et ‌iPhone 16 Pro‌ Max seraient proposés dans les coloris noir, blanc ou argent, gris/ »Natural Titanium » et donc, rose. Le Rose remplacerait donc le Blue Titanium sur la prochaine gamme. Il y aura aussi du Rose pour les modèles ‌iPhone 16‌ et ‌iPhone 16‌ Plus, en plus des coloris noir, vert, bleu et blanc (noir, vert, rose, bleu et jaune pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus).

Bref, ça chicaille sec sur les coloris des prochains iPhone, mais pour cette fois, ce n’est pas vraiment révélateur d’une absence de nouveautés puisque les nouveaux modèles embarqueront Apple Intelligence (sauf en Europe, ce qui devrait avoir une incidence négative sur les ventes). Les iPhone 16 et 16 Pro seront dévoilés et commercialisés probablement vers la mi-septembre.