Les rumeurs/fuites sur l’iPhone 16 Pro commencent à s’accumuler. Si l’on en croit le leaker ShrimpApplePro, le coloris Bleue Titane (Blue Titanium) des modèles iPhone 15 Pro ne serait plus proposé avec la prochaine gamme d’iPhone 16 Pro/Pro Max. Quant au Noir Titane (Black Titanium), il laisserait la place au « Noir Sidéral » (identique au coloris éponyme de l’iPhone 14 Pro). En outre un modèle « Rose » serait disponible, qui d’une certaine façon devrait remplacer le modèle « Or » déjà absent sur la gamme 15 Pro (mais bien présent sur l’iPhone 14 Pro/Pro Max).

On notera que c’est déjà la seconde rumeur sur les coloris de l’iPhone 16 Pro/Pro Max. Au mois de février, le leaker Majin Bu déclarait que les prochains modèles d’iPhone serait proposés dans les coloris « Desert Titanium » et « Titanium Grey », qui pourraient donc venir remplacer les autres coloris titane. Les coloris des iPhone ne sont sans doute pas un critère d’achat en tant que tel, mais après tout, cela reste l’aspect le plus visible du smartphone lorsque ce dernier n’est pas affublé d’une coque. Pour rappel, il y a quelques heures à peine, on apprenait que l’iPhone 16 Pro disposerait probablement d’une puce A18 optimisée pour les calculs d’IA.