2024 va être l’année où Apple va miser sur l’intelligence artificielle, que ce soit avec iOS 18 ou l’iPhone 16 Pro. Justement, la puce A18 Pro qui équipera le nouveau smartphone aura le droit à des optimisations pour utiliser localement l’IA.

Dans une note, l’analyste Jeff Pu indique :

Selon nos vérifications de la chaîne d’approvisionnement, nous constatons une demande croissante pour l’A18 d’Apple, alors que le volume de l’A17 Pro s’est stabilisé depuis février. Nous notons que l’A18 Pro d’Apple, la version avec 6 cœurs de GPU, disposera d’une plus grande surface de calcul (par rapport à l’A17 Pro), ce qui pourrait être une tendance pour l’informatique d’IA de pointe.

L’augmentation de la surface d’une puce signifie qu’elle peut accueillir plus de transistors et de composants spécialisés, ce qui permet généralement d’augmenter la taille de la puce. D’un autre côté, l’augmentation de la taille des puces s’accompagne de risques de défauts et d’erreurs de conception. Cela pourrait également avoir un impact sur l’efficacité énergétique et la dissipation de la chaleur. C’est l’équilibre qu’Apple devra trouver en augmentant la production de l’A18 Pro avant le lancement de l’iPhone 16 à l’automne.

Les rumeurs pour iOS 18 suggèrent qu’Apple va beaucoup miser sur l’IA, à tel point que la société veut utiliser Gemini de Google. Il reste à déterminer si Apple s’appuiera exclusivement sur Gemini ou si l’IA de Google traitera uniquement les requêtes ne pouvant pas être gérées directement en local sur l’iPhone.