Apple est en pleines discussions avec Google pour utiliser son intelligence artificielle Gemini avec iOS 18 sur iPhone, ce qui marquerait un partenariat de taille dans le monde de la tech.

L’IA d’iOS 18 grâce à Google et Gemini

Selon Bloomberg, les discussions entre Apple et Google sont en cours. Cela permettrait à Apple de s’appuyer sur Gemini pour faire fonctionner certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle prévues sur iOS 18. Mais plusieurs éléments doivent encore être décidés, comme les termes exacts du contrat ou la marque utilisée. Apple va-t-il clairement afficher qu’iOS 18 se repose sur l’IA de Google ? Ou va-t-on avoir le droit à un Siri 2.0 qui gardera le nom de Siri, mais fonctionnera en coulisses grâce à Google ?

Gemini est déjà disponible sur le Web et sur Android. Une intégration sur iOS serait plus notable étant donné le nombre d’iPhone et d’iPad en circulation. Il s’agirait en tout cas d’un nouveau partenariat entre Google et Apple. Ces deux-là se connaissent depuis des années maintenant, avec le premier qui verse plusieurs milliards de dollars au second pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone.

Apple est obligé de trouver un partenaire

Ce partenariat pourrait aussi être vu par certains comme étant un aveu d’échec de la part d’Apple. Le fait d’utiliser Gemini signifierait qu’Apple n’arrive pas à proposer sa propre intelligence artificielle de qualité, d’où l’intérêt de s’appuyer sur un partenaire. D’ailleurs, on apprend dans le même temps qu’Apple a également eu des discussions avec OpenAI (ChatGPT). Mais les négociations semblent réellement avancées avec Google.

La plupart des fonctionnalités d’IA pour iOS 18 fonctionneront sur l’iPhone directement, au lieu de passer par le cloud. C’est un moyen d’être un peu plus rapide à l’exécution et d’avoir un meilleur respect de la vie privée, puisque les requêtes ne sont pas sur les serveurs. Mais certaines fonctionnalités, comme la génération d’images, nécessiteront de passer par le cloud.

À noter que Samsung a présenté cette année Galaxy AI, une suite de fonctionnalités liées à l’IA sur les Galaxy S24 et le partenaire est… Google avec Gemini. Autant dire que Google pourrait vivre une très belle année, sachant que les deux plus gros constructeurs de smartphones veulent utiliser son IA.