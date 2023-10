Le montant que Google verse à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone aurait encore augmenté, au point d’atteindre 20 milliards de dollars par an.

En 2021, les analystes de Bernstein avaient indiqué que Google versait jusqu’à 10 milliards de dollars par an à Apple afin que l’iPhone utilise Google comme moteur de recherche par défaut. Le montant serait maintenant compris entre 18 et 20 milliards de dollars par an.

« Nous pensons qu’il est possible que les tribunaux fédéraux se prononcent contre Google et l’obligent à mettre fin à son accord de recherche avec Apple », a déclaré Bernstein dans une note envoyée à The Register. « Nous estimons que l’ISA [accord sur les services d’information] représente 18 à 20 milliards de dollars en paiements annuels de Google à Apple, soit 14 à 16% des bénéfices d’exploitation annuels d’Apple ».

Les analystes ajoutent que Google verserait 22% du total des recettes publicitaires au titre des coûts d’acquisition du trafic (TAC). Selon eux, Apple percevrait environ 40% de ce montant.

Cela intervient au moment où Google est en plein procès avec le gouvernement américain qui l’accuse de pratiques anticoncurrentielles. Pour sa part, le département de la Justice des États-Unis estime que Google verse environ 10 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Mais il a reconnu que l’information vient de sources externes et non de sa propre enquête.

Le procès d’ailleurs a d’ailleurs permis d’apprendre quelques informations, comme le fait qu’Apple estime que Google propose le meilleur moteur de recherche et le fait que Microsoft a voulu vendre Bing au constructeur d’iPhone.