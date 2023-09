Bing aurait pu devenir une propriété d’Apple, avec Microsoft qui a envisagé de vendre son moteur de recherche au fabricant d’iPhone en 2020, fait savoir Bloomberg. Bing aurait ainsi remplacé Google comme moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac.

Les dirigeants de Microsoft ont rencontré Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, pour discuter d’un accord potentiel de vente concernant Bing, mais les discussions n’ont pas progressé. Le fabricant d’iPhone n’a pas voulu aller de l’avant en raison de l’argent que lui rapporte Google (plusieurs milliards de dollars chaque année) et parce qu’il craignait que Bing ne puisse pas rivaliser avec Google en ce qui concerne la pertinence des résultats de recherche et le volume de connexions.

Google est actuellement en plein procès, accusé d’abus de position dominante par le gouvernement américain. Eddy Cue a témoigné lors du procès, indiquant que Google était le moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac parce qu’il est, selon le dirigeant d’Apple, le meilleur produit à ce jour. « Nous faisons de Google le moteur de recherche par défaut parce que nous avons toujours pensé que c’était le meilleur », a-t-il affirmé. Il assure par ailleurs qu’Apple ne s’est pas tourné vers un autre parce qu’il n’y a pas une « alternative valable ».

Il est bon de noter que les utilisateurs peuvent manuellement changer le moteur de recherche par défaut. Il suffit de se rendre dans Réglages > Safari > Moteur de recherche et de faire son choix. On retrouve Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia.