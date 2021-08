Google est prêt à payer cher, très cher pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS, iPadOS et macOS. Un rapport rédigé par un groupe d’analystes de Bernstein estime que pour la seule année 2021, Google versera à Apple près de 15 milliards de dollars pour rester LE moteur de recherche des appareils Apple. Ce montant colossal est 50% plus élevé que les 10 milliards de dollars versés par Google l’an dernier. Et Apple n’a pas fini de s’en mettre plein les poches : les analystes de Bernstein croient aussi savoir que Google devra débourser entre 18 et 20 milliards de dollars pour réserver sa place sur le podium l’an prochain.

Ces chiffres ne sortent pas du chapeau et ont été établis à partir des documents financiers fournis par Apple. Les analystes considèrent cependant que plusieurs risques pèsent désormais sur cette manne. D’une part le régulateur pourrait bien finir par mettre son nez dans ces « petits arrangements entre amis », et d’autre part, rien ne dit que Google ne finira pas par se lasser de payer des sommes aussi pharaoniques pour une simple présence en tête de gondole sur l’iPhone.