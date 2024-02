En 2018, Microsoft a essayé de vendre son moteur de recherche Bing à Apple. C’est ce qu’ont révélé de nouveaux documents publiés cette semaine. Ces documents ont été partagés à l’origine à l’occasion du procès entre Google et le département de la Justice des États-Unis.

Apple aurait pu être le nouveau propriétaire de Bing

Le procès cherche à déterminer si Google a eu un monopole ou non dans le milieu des moteurs de recherche. Cela implique donc de se pencher sur les concurrents et Bing est l’un d’entre eux. En 2021 par exemple, Google a dépensé 26,3 milliards de dollars pour que son moteur de recherche reste celui par défaut sur les smartphones et navigateurs Internet (Firefox, etc).

Dans le document transmis à la justice et repéré par CNBC, Google a fait valoir que Microsoft avait proposé à Apple en 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2020 de faire de Bing le moteur de recherche par défaut de Safari. Mais Apple a refusé à chaque fois, invoquant des problèmes de qualité avec Bing. « Dans chaque cas, Apple a examiné attentivement la qualité relative de Bing par rapport à Google et a conclu que Google était le meilleur choix par défaut pour les utilisateurs de Safari. C’est cela la concurrence », écrit Google dans son document.

Google ajoute que les négociations en 2018 entre Microsoft et Apple sont allées un peu plus loin, avec le premier qui a essayé de vendre Bing au second. Microsoft était également partant pour créer une entreprise commune avec Apple liée à Bing.

« La qualité de recherche de Microsoft, son investissement dans la recherche, tout cela n’était pas du tout significatif », a déclaré Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, selon le document transmis à la justice. « Tout était donc inférieur. La qualité de la recherche elle-même n’était donc pas aussi bonne. Ils n’investissaient pas à un niveau comparable à celui de Google ou à ce que Microsoft aurait pu investir. Leur organisation publicitaire et leur mode de monétisation n’étaient pas très bons non plus ».

Ce ne fut pas la seule tentative de Microsoft pour vendre Bing à Apple. En effet, il a été révélé en septembre dernier que la même proposition avait été faite en 2020. Mais là encore, Apple a préféré garder le moteur de recherche de Google.