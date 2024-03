Il n’est pas encore certain que les prochains iPhone 16 Pro marqueront une avancée technologique significative par rapport à l‘iPhone 15 Pro, mais une chose semble déjà acquise : la finition de cette gamme sera une nouvelle fois travaillée jusque dans les moindres détails. Après les nouveaux coloris rose et noir sidéral, voilà que l’on apprend que l’iPhone 16 Pro pourrait bénéficier d’un nouveau procédé de de coloration et de traitement du revêtement en titane, ce qui donnerait un aspect « titane brossé » aux prochains mobiles.

L’iPhone 16 Pro aurait un rendu similaire à celui de l’iPhone 14 Pro (ci-dessus)

Le processus de fabrication amélioré donnerait une apparence plus brillante au titane, un rendu finalement assez proche de celui de l’acier inoxydable poli (mais avec les qualités de dureté et de résistance aux rayures du titane). Rappelons aussi que le choix du titane permet à l’iPhone 15 Pro d’être plus « léger » que l’iPhone 14 Pro et que ce matériau assure une meilleure dissipation de la chaleur.

Bref, l’iPhone 16 Pro sera sans doute extrêmement satisfaisant à regarder (en tant que bel objet technologique), mais à vrai dire, on n’avait pas vraiment de doutes à ce sujet.