Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 18.4 et celle-ci active Apple Intelligence sur iPhone en France et dans le reste des pays de l’Union européenne. Il y a aussi le support du français. Il est nécessaire d’avoir au moins l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max pour en profiter.

Enfin Apple Intelligence en Europe

« Ces nouvelles langues seront accessibles dans presque toutes les régions du monde avec la sortie d’iOS 18.4, d’iPadOS 18.4 et de macOS Sequoia 15.4 en avril, et les développeurs peuvent commencer à tester ces versions dès aujourd’hui », indique Apple dans un communiqué. « Avec les prochaines mises à jour logicielles, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de l’UE auront accès pour la première fois aux fonctionnalités d’Apple Intelligence », ajoute le fabricant.

Voici les fonctionnalités d’Apple Intelligence disponibles :

Intégration de ChatGPT : vous pouvez utiliser l’IA d’OpenAI pour des requêtes complexes que Siri ne sait pas gérer.

: vous pouvez utiliser l’IA d’OpenAI pour des requêtes complexes que Siri ne sait pas gérer. Image Playgroud : c’est le système d’Apple pour générer des images. Vous pouvez, par exemple, demander « un chien avec des lunettes de soleil » et Image Playground va vous proposer l’image demandée grâce à l’IA.

: c’est le système d’Apple pour générer des images. Vous pouvez, par exemple, demander « un chien avec des lunettes de soleil » et Image Playground va vous proposer l’image demandée grâce à l’IA. Genmoji : similaire à Image Playground, sauf qu’il s’agit ici de pouvoir générer des emojis.

: similaire à Image Playground, sauf qu’il s’agit ici de pouvoir générer des emojis. Image Wand : accessible par le biais de l’application Notes. Vous pouvez dessiner une esquisse avec l’Apple Pencil ou entourer un espace vide ou une phrase clé dans une note pour qu’Image Wand génère une image appropriée.

: accessible par le biais de l’application Notes. Vous pouvez dessiner une esquisse avec l’Apple Pencil ou entourer un espace vide ou une phrase clé dans une note pour qu’Image Wand génère une image appropriée. Intelligence visuelle : c’est spécifique aux iPhone 16 et fournit des informations sur ce qui vous entoure. Si vous ouvrez l’appareil photo et le pointez sur un restaurant, par exemple, vous verrez les horaires d’ouverture et des commentaires.

: c’est spécifique aux iPhone 16 et fournit des informations sur ce qui vous entoure. Si vous ouvrez l’appareil photo et le pointez sur un restaurant, par exemple, vous verrez les horaires d’ouverture et des commentaires. Langues supplémentaires : on retrouve maintenant le support de l’anglais (Australie), l’anglais (Canada), l’anglais (Nouvelle-Zélande), l’anglais (Afrique du Sud) et l’anglais (Royaume-Uni).

: on retrouve maintenant le support de l’anglais (Australie), l’anglais (Canada), l’anglais (Nouvelle-Zélande), l’anglais (Afrique du Sud) et l’anglais (Royaume-Uni). Outils de rédaction : ils sont déjà disponibles avec iOS 18.1, mais Apple les améliore ici. Vous pouvez décrire le changement de ton ou de contenu que vous souhaitez apporter à un texte, par exemple en ajoutant des mots d’action ou en transformant un e-mail en poème.

Il y a une fonctionnalité absente en Europe : il n’y a pas le support de la recopie d’écran de l’écran sur Mac. Pourquoi ? Mystère pour l’instant.

La version finale d’iOS 18.4 sera disponible au début du mois d’avril, comme l’a récemment confirmé Apple.