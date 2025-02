Apple propose (enfin) au téléchargement la première bêta (builkd 22E5200s) d’iOS 18.4 sur iPhone et d’iPadOS 18.4 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs. La version pour les testeurs publics arrivera plus tard.

iOS 18.4 est une grosse mise à jour pour les utilisateurs européens, puisque cette version active Apple Intelligence dans les pays de l’Union européenne. Plus d’informations sur cet article dédié. Apple a déjà dit qu’Apple Intelligence en Europe sera disponible pour tout le monde au début du mois d’avril avec iOS 18.4.

Il se peut également que cette bêta d’iOS 18.4 propose l’intelligence visuelle sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. C’est déjà disponible sur les iPhone 16 et le nouvel iPhone 16e, bien qu’il ne dispose pas du bouton de caméra sur la droite. Apple a déjà indiqué que les iPhone 15 Pro pourront en profiter via le bouton Action, le centre de contrôle et l’écran de verrouillage avec une future mise à jour. Mais il n’est pas précisé quelle est la mise à jour en question.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 18.4 sur votre iPhone ou iPad. Comme dit précédemment, la version finale sortira au début du mois d’avril.

Dans le même temps, Apple rend disponible la première bêta de macOS 15.4 (build 24E5206s) sur Mac, de watchOS 11.4 (build 22T5212l) sur Apple Watch, de tvOS 18.4 (build 22L5218l) sur Apple TV et de visionOS 2.4 (build 22O5199o) sur Apple Vision Pro.