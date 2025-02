Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone 15 Pro et Pro Max : Apple va leur proposer l’intelligence visuelle avec une mise à jour d’iOS.

Bientôt l’intelligence visuelle sur les iPhone 15 Pro

L’intelligence visuelle est capable de résumer et de copier du texte, de traduire du texte en différentes langues, de détecter des numéros de téléphone ou des adresses e-mail avec la possibilité de les ajouter aux contacts, d’identifier un animal ou une plante, et bien plus encore. Elle permet également de faire des recherches sur Google pour savoir où acheter un article ou de tirer parti des compétences de résolution de problèmes de ChatGPT.

Jusqu’à présent, l’intelligence visuelle, qui dépend d’Apple Intelligence, était uniquement disponible sur les iPhone 16. C’est accessible par le biais du bouton de caméra situé sur la tranche droite des smartphones. Mais il se trouve que l’iPhone 16e, officialisé aujourd’hui, a aussi le droit à la fonction d’IA, alors qu’il n’a pas le bouton sur la tranche droite. Apple passe alors par le bouton Action.

Les iPhone 15 Pro ont justement le bouton Action et supportent Apple Intelligence, mais n’ont pas l’intelligence visuelle. Mais cela va changer. Apple a indiqué à Nicolas Lellouche, journaliste chez Numerama, que la fonction sera disponible via le centre de contrôle, un raccourci sur l’écran de verrouillage, ainsi que par le biais du bouton Action.

Il n’y a pas encore d’informations sur la mise à jour qui ajoutera l’intelligence visuelle sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Peut-être que ce sera avec iOS 18.4, dont la bêta arriverait cette semaine.