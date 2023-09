Apple réagit aux iPhone 15 Pro et Pro Max qui surchauffent, et annonce qu’une mise à jour d’iOS 17 va être disponible pour corriger ce bug. C’est la première déclaration publique du fabricant sur le sujet, alors que les utilisateurs évoquent ce problème depuis le lancement il y a une semaine.

Dans une déclaration à Forbes, Apple indique :

Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire que l’iPhone est plus chaud que prévu. L’appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant la configuration ou la restauration de l’appareil en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan. Nous avons également découvert un bug dans iOS 17 qui touche certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement.