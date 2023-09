Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique (build 21B5045h) d’iOS 17.1 sur iPhone et d’iPadOS 17.1 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Plusieurs nouveautés sont disponibles avec la première bêta d’iOS 17.1. Il est maintenant possible de mettre en favori une musique, un album, une playlist ou un artiste avec l’application Musique sur iOS 17.1. Cela remplace le système « J’aime » en place jusqu’à présent. AirDrop s’améliore aussi avec la possibilité de compléter un transfert en cours via une connexion Internet cellulaire ou Wi-Fi. On retrouve par ailleurs NameDrop sur l’Apple Watch et la compatibilité iPhone/Apple Watch. D’autre part, les nouvelles sonneries ajoutées avec iOS 17 ont disparu sans que l’on sache pourquoi. La liste des autres nouveautés est à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Et si vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » puis revenez en arrière. La bêta d’iOS 17.1 va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Apple ne dit pas encore combien de bêtas seront disponibles. Quant à la date de sortie, ce sera dans le courant d’octobre sans date plus précise pour le moment.

Du côté du Mac, Apple propose la première bêta publique de macOS 14.1. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.