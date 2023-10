Apple propose aujourd’hui la deuxième bêta publique d’iOS 17.1 sur iPhone et d’iPadOS 17.1 sur iPad. Elle débarque une semaine après la première et 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Quelques nouveautés sont disponibles avec la deuxième bêta d’iOS 17.1. Les nouvelles sonneries d’iOS 17 qui avaient disparu avec la première bêta d’iOS 17.1 sont de retour avec la version du jour. La bêta 1 avait supprimé plus de 20 sonneries et sons, sans raison apparente. D’autre part, la section « En veille » dans les réglages a le droit à une nouvelle sous-section pour l’écran. Il est possible de désactiver l’écran automatiquement, après 20 secondes ou de le laisser allumé. Apple a aussi corrigé le bug qui ne tenait pas en compte la charge jusqu’à 80% sur les iPhone 15.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Et si vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » puis revenez en arrière. La bêta d’iOS 17.1 va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Dans le même temps, Apple propose la deuxième bêta publique de macOS 14.1. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.