Apple a proposé la bêta 2 d’iOS 17.1 et il y a quelques nouveautés au programme. La version est pour le moment réservée aux développeurs. Les testeurs publics devraient bientôt en profiter.

– Les nouvelles sonneries d’iOS 17 qui avaient disparu avec la première bêta d’iOS 17.1 sont de retour avec la version du jour. La bêta 1 avait supprimé plus de 20 sonneries et sons, sans raison apparente. Les voilà qu’ils font leur retour aujourd’hui. Il y a également plus de 10 nouvelles tonalités qui peuvent être utilisées pour les messages entrants, les messages vocaux, les alertes d’e-mails entrants, les alertes de rappel, et plus encore.

– La section « En veille » dans les réglages a le droit à une nouvelle sous-section pour l’écran. Il est possible de désactiver l’écran automatiquement, après 20 secondes ou de le laisser allumé.

Standby in iOS 17.1 Beta 2 adds some new display options. pic.twitter.com/gfSNCM8q3X — Aaron Zollo (@zollotech) October 3, 2023

– Apple a corrigé sa nouvelle fonction sur les iPhone 15 qui permet de limiter la charge du smartphone jusqu’à 80%. Cela ne fonctionnait pas avec la bêta 1, le réglage était tout simplement ignoré. Avec la bêta 2, iOS 17.1 respecte bien la limite.

– La fonction Double Tap est désormais disponible sur l’Apple Watch avec la bêta 2 de watchOS 10.1. Il faut un iPhone avec la bêta 2 de watchOS 10.1 pour choisir quelques réglages.

Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 17.1 arrivera dans le courant d’octobre. Il n’y a cependant pas encore une date précise.