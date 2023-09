Apple propose cette semaine la première bêta d’iOS 17.1 sur iPhone et iPad. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la sortie d’iOS 17 et comprend quelques nouveautés. C’est l’occasion de les découvrir.

– Il est maintenant possible de mettre en favori une musique, un album, une playlist ou un artiste avec l’application Musique sur iOS 17.1. Cela remplace le système « J’aime » en place jusqu’à présent et il est possible de mettre un contenu en favori directement depuis l’écran de verrouillage en touchant l’icône en forme d’étoile sur le widget de la lecture en cours. Les contenus favoris sont ajoutés à la bibliothèque et améliorent les recommandations.

New in iOS 17.1 🚨

You can now favorite songs in Apple Music and it will automatically be added to your Favorite Songs playlist

You can also favorite songs, albums, playlists, and artists. Your favorite music is automatically added to your library and improves your… pic.twitter.com/TcTWcROjYE

— Apple Hub (@theapplehub) September 27, 2023