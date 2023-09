Apple propose aujourd’hui la bêta 1 de watchOS 10.1 et c’est l’occasion d’avoir quelques nouveautés pour l’Apple Watch, dont NameDrop et Double Tap. Apple a déjà annoncé ces fonctionnalités lors de la récente keynote.

NameDrop, qui est déjà disponible sur iPhone avec iOS 17, permet de facilement partager vos coordonnées (fiche contact personnalisée, nom et numéro de téléphone) avec une nouvelle connaissance. Touchez simplement la complication « Ma fiche », puis placez les écrans des deux Apple Watch face à face. Le transfert va alors s’effectuer.

À noter que l’usage de NameDrop est multiple. C’est possible entre deux iPhone avec iOS 17, deux Apple Watch avec watchOS 10.1 ou un iPhone avec iOS 17 et une Apple Watch avec watchOS 10.1.

Concernant Double Tap, ce n’est pas encore disponible avec la bêta 1, mais des lignes de code montrent qu’Apple prépare le terrain pour l’activer. Ce sera probablement avec une future bêta.

Double Tap concerne uniquement les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Cette fonction permet de contrôler sa montre à une seule main. Il vous suffit de toucher deux fois votre pouce du bout de votre index pour répondre aux appels, mettre en pause ou reprendre le décompte des minuteurs, et bien plus encore. Les actions du quotidien sont ainsi facilitées, particulièrement dans les situations complexes où vous n’avez pas de main libre.

À noter que les anciennes Apple Watch ont le droit à une fonction similaire en se rendant dans les réglages d’accessibilité. Mais Apple insiste sur le fait que Double Tap et la fonction d’accessibilité ne sont pas identiques.