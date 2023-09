Plusieurs utilisateurs avec un iPhone 15 Pro ou Pro Max se plaignent d’une surchauffe des téléphones, notamment quand ils comparent avec les précédents smartphones d’Apple. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce n’est pas lié à la nouvelle puce A17 Pro qui a un processus de gravure en 3 nm (contre 5 nm pour la puce A16 des iPhone 14 Pro/Pro Max et iPhone 15/15 Plus).

« Les problèmes de surchauffe des iPhone 15 Pro ne sont pas liés au nœud avancé de 3 nm de TSMC », affirme Kuo. Il explique que la cause semble être les compromis faits par Apple dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger. Cela se traduit par une réduction de la zone de dissipation de la chaleur et l’utilisation d’un boîtier en titane, ce qui a un impact négatif sur l’efficacité thermique.

On peut s’attendre à des mises à jour d’iOS pour tenter de corriger le tir. Mais il ne faut pas pour autant s’attendre à un miracle. Il faudrait sinon qu’Apple réduise les performances de la puce A17 Pro, mais les utilisateurs ne devraient pas être ravis d’apprendre que leur nouveau smartphone qui débute à 1 229 euros soit moins puissant.

Selon Kuo, ce problème de surchauffe pourrait avoir un impact sur les ventes d’iPhone 15 Pro si Apple n’arrive pas à gérer la situation comme il se doit.