De plus en plus d’utilisateurs se plaignent que leur iPhone 15 Pro ou Pro Max chauffe lorsqu’ils l’utilisent normalement. L’affaire commence à faire du bruit, au point que de gros médias comme le Wall Street Journal, Bloomberg et le Financial Times en parlent.

Une surchauffe sur les iPhone 15 Pro

Selon les sources du Wall Street Journal, le design général de l’iPhone 15 Pro semble la raison pour la surchauffe. Le journal note notamment que les iPhone vendus aux États-Unis sont uniquement compatibles eSIM, là où les modèles vendus dans les autres pays ont toujours le tiroir pour loger une carte SIM physique.

Il se trouve qu’il y a eu des changements entre l’iPhone 14 et l’iPhone 15. Le premier comprend une pièce en plastique qui se charge de combler l’espace où se trouve le tiroir pour la carte SIM dans la version internationale du smartphone. Avec l’iPhone 15, Apple s’est chargé de modifier la carte mère afin de supprimer cet espace. Mais cela implique d’avoir deux versions (une pour les États-Unis et une pour le reste du monde). « L’ajout d’une fente à l’intérieur déjà encombré du téléphone pose des problèmes supplémentaires de dissipation de la chaleur », indique le journal.

Un élément déjà mis en avant est le fait que le boîtier des iPhone 15 Pro soit en titane. Ce boîtier semble moins efficace pour dissiper la chaleur par rapport à l’acier inoxydable.

De son côté, Bloomberg annonce que les techniciens d’Apple reçoivent beaucoup de critiques de la part des clients concernant la surchauffe des iPhone 15 Pro. Les employés ont pour consigne de rediriger les clients vers cette fiche d’assistance sur le site d’Apple. Mais celle-ci est générique, elle mentionne des iPhone qui peuvent devenir trop chauds ou trop froids, ce n’est pas spécifique aux iPhone 15 Pro.

Apple n’a pour le moment pas fait de commentaire public sur cette affaire. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le fabricant va proposer une mise à jour d’iOS pour tenter de corriger le tir, mais cela devrait impliquer une baisse des performances.